Inauguração do Fórum Trabalhista é cancelada por conta do mau tempo

O novo Fórum Trabalhista de Apucarana já funciona na Avenida Central do Paraná, no Jardim Diamantina

Por conta do mau tempo, a solenidade de inauguração do FórumTrabalhista de Apucarana e do Centro de Conciliação de Apucarana (CEJUSC-JT Cidade Alta) foi cancelada nesta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pelo prefeito Junior da Femac (PSD). O evento estava previsto para as 10h30.

Ele foi comunicado que a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR), desembargadora Ana Carolina Zaina, não conseguirá participar do evento. Por isso, o cancelamento. Por causa da chuva, ela não pôde embarcar no voo em Curitiba em direção ao Norte do Paraná.

O novo Fórum Trabalhista de Apucarana já funciona na Avenida Central do Paraná, no Jardim Diamantina, desde 7 de junho de 2021. A inauguração ainda não havia ocorrido por conta da pandemia de covid-19.

