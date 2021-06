Inaugura 2ª unidade da franquia Bella em Apucarana

Continua após publicidade

No último sábado, dia 05 de junho de 2021, inaugurou no Shopping Centronorte em Apucarana a 2ª unidade da franquia Bella, especializada em semijoias, bolsas, óculos e acessórios, todos da própria marca Bella.



A loja é original da cidade de Ivaiporã/PR, a qual completará 03 anos em agosto. Fundada pela jovem Empresária Isabella Razalkiewicz Alves, quando tinha apenas 20 anos de idade, a marca trás um novo conceito de franquia de acessórios e está encerrando seu processo de formatação de franquias, o qual está sendo realizado pela empresa Zanon Expand, criada pelos famosos empresários Reinaldo e Gusttavo Zanon, da franquia Seguralta.

O mercado de acessórios está em crescente expansão no Brasil e a franquia Bella segue crescendo junto, ganhando grande destaque no Norte do Paraná, encantando a todos que entram na loja.

Nos próximos meses, a franquia irá inaugurar sua 3ª unidade na cidade de Londrina, dessa vez com seus primeiros franqueados. A localização será no Shopping Boulevard e promete inovar a cidade!

A marca lançará ainda esse ano as vendas da franquia e os interessados poderão se inscrever no processo para avaliação e obtenção da loja. O valor será acessível e a marca promete mais de 10 unidades até o final de 2022.

Conheça a nova loja Bella no Shopping Centronorte: parcelamento em até 10x sem juros no cartão, produtos a partir de R$ 25,00, preço máximo R$ 299, alta qualidade, garantia de 01 ano, produtos personalizados com as marcas Bella Semijoias, Bella Bags e Bella Glasses, além de muita beleza e sofisticação!

Veja a inauguração: