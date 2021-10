Imunização: Apucarana vacina três grupos nesta terça-feira

Da Redação

Uma nova etapa de vacinação está prevista para esta terça-feira (5), em Apucarana, das 8h30 às 17 horas, no drive-thru do Lagoão. Três grupos estão sendo convocados para a imunização contra a Covid-19. O primeiro grupo é de todas as pessoas que têm a segunda dose da Pfizer e da Coronavac agendada para este dia 5 de outubro.

O segundo grupo é das pessoas de 75 anos ou mais, que já tomaram a segunda dose da vacina. Trata-se agora de uma dose reforço, para quem já completou seis meses da segunda dose. O secretário da saúde, Emídio Bachiega, alerta que esta terceira dose vai garantir um grau maior de imunização e, por isso, é muito importante.

As pessoas devem levar documento de identificação com foto, carteira do SUS ou CPF, além da carteira de vacinação com a anotação da primeira e da segunda dose da vacina.

O terceiro grupo é o das pessoas com 18 anos ou mais (todos), que fazem sessões de quimioterapia ou são transplantados, e que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. Estas pessoas identificadas como "imuno suprimidos" irão tomar uma dose de reforço da Pfizer. "Trata-se de um reforço de extrema importância, devido à imunidade baixa destas pessoas.