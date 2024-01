Impressionante: vídeo mostra tempestade com raios em Apucarana

Uma tempestade atingiu a cidade de Apucarana, no norte do Paraná, na noite de terça-feira (9). Não há registros de danos até o momento. O temporal veio acompanhado de muitos raios. Leitores do TNOnline registraram o fenômeno e publicaram nas redes . Veja as imagens abaixo.

Na região oeste de Apucarana, moradores relataram falta de energia elétrica desde às 23 horas de terça-feira. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quarta-feira (10), o clima segue quente no Paraná, com possibilidades de temporais na parte da tarde.

No entanto, as instabilidades atuam de forma pontual, mas com risco de tempestades em alguns pontos (situação bem típica de verão). Em Apucarana, o Simepar informa que a temperatura mínima será de 22°C para esta quarta-feira e a máxima poderá alcançar os 33°C. O dia amanheceu ensolarado, mas há possibilidade de temporais a partir da tarde.

Veja o vídeo registrado por um leitor do site TNOnline

