Impressionante: máquina escavadeira é furtada em Apucarana

Da Redação

Uma máquina escavadeira New Holland ano 2021 foi furtada de uma propriedade rural localizada na Caixa de São Pedro, em Apucarana, norte do Paraná. O proprietário do equipamento procurou a Polícia Civil e denunciou o crime.

O furto pode ter acontecido entre a noite de quarta (17) e madrugada desta quinta-feira (18). A máquina estava em um local de difícil acesso. O dono, João Paulo Massambani Miquelão, oferece uma recompensa para quem ajudar a encontrar a escavadeira.

A máquina estava no sítio Dourado, na Caixa São Pedro. Acredita-se que os ladrões fugiram sentido a PR-444. A Polícia Civil investiga o caso. Denúncias podem ser repassadas através do 190 (PM), 197 (PC) ou (43) 9 98001030, telefone do proprietário.

