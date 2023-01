Impressão de carnês do ISS está disponível no site da prefeitura

Da Redação

O vencimento da cota única e primeira parcela desses dois tributos é para o dia 10 de março

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do setor de tributação da prefeitura, comunica aos contribuintes prestadores de serviços que já estão disponíveis no site da prefeitura para impressão, os carnês de 2023 do ISS fixo e ISS estimado. A primeira parcela vence dia 20 de janeiro e as demais todo dia 10 de cada mês.

Também estão disponíveis para impressão online, os carnês da taxa de alvará de licença para localização e funcionamento, bem como da taxa de vigilância sanitária. O vencimento da cota única e primeira parcela desses dois tributos é para o dia 10 de março.

A secretária da Fazenda, Sueli Pereira, destaca que os carnês não serão enviados pelo Correio. “Os contribuintes cadastrados no sistema de tributação só terão acesso ao documento no site da Prefeitura de Apucarana, no endereço eletrônico www.apucarana.pr.gov.br”, reforça Sueli.

O setor de tributação da prefeitura informa ainda que, se o contribuinte não souber o número de Inscrição Municipal, será necessário pesquisar primeiro, para depois imprimir o carnê.

