Importunação sexual: mais um caso em Apucarana

Mais uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual em Apucarana. Desta vez, o crime teria ocorrido no ambiente de trabalho da vítima, na manhã deste sábado (04). A Polícia Militar (PM) foi acionada, e o importunador foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 48 anos relatou ter sido assediada por um funcionário subordinado a ela no trabalho. O homem tem 58 anos.

Ela contou aos PMs que estava em um dos laboratórios do local de trabalho, repassando o serviço a ser realizado para o funcionário, mas ele começou a assediá-la com gestos maliciosos. Ela contou que saiu correndo e se abrigou no banheiro feminino até a chegada da equipe policial.

O homem fugiu do local, mas foi localizado pela polícia e recebeu voz de prisão.