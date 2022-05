IML recolhe pé que seria de jovem acidentado em Apucarana

Da Redação

Um pé, que seria do motociclista que se envolveu em um acidente na noite do último dia 5, foi encontrado no final da manhã desta segunda-feira (9), em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada e acionou os órgãos competentes.

De acordo com o subtenente Almir Freitas, um homem que passava próximo do barranco encontrou o membro e ligou no 190. "Essa parte do corpo humano, um pé, relacionamos ele ao acidente que aconteceu na noite de quinta-feira (5), onde um motociclista perdeu o pé, acionamos a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o Instituo Médico Legal (IML), para o recolhimento do membro e investigação, mas tudo indica que seria desse motociclista", disse.

O pé foi levado para o IML. O acidente:

Um motociclista de 25 anos perdeu o pé direito em um acidente na noite desta quinta-feira, 05, na BR 369, próximo ao pontilhão, em Apucarana.

Um casal que estava em uma motocicleta, sentido Apucarana a Arapongas, teria sido fechado por um veículo gol branco, o que fez com que eles caíssem na canaleta da pista e a moto foi arremessada para o outro lado. Mesmo com a queda, o casal nada sofreu.

Em busca da moto, o rapaz atravessou a pista para recuperar o veículo. Neste momento ele foi atropelado por um carro modelo Corolla, com placas de Apucarana. O motorista parou para prestar socorro. A vítima perdeu o pé direito na hora.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados para atender a vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Providência em estado considerado moderado, sem risco de perder a vida