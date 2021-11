IML de Apucarana identifica homem que morreu após confronto

Da Redação

A pessoa que morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) de Apucarana foi identificada pela família que foi até o Instituo Médico Legal, IML, na manhã desta sexta-feira (5). Igor Henrique de Melo tinha 21 anos.

O CASO:

Um homem morreu na noite desta quinta-feira (4), após tentativa de roubo à uma casa localizada no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada e aconteceu uma troca de tiros.

De acordo com a PM, por volta das 23h40, a equipe foi chamada para atender um roubo na Rua Serra Dos Mulatos, pois uma família foi rendida por criminosos. Dois homens armados invadiram uma casa.

Na residência estavam marido e esposa, além de dois filhos. Uma das vítimas, a filha do casal, reagiu ao assalto, então outros familiares entraram em luta corporal com os bandidos, uma pessoa foi atingida por uma coronhada na cabeça, depois os ladrões fugiram correndo.

A PM realizou buscas e percebeu uma movimentação em uma mata, que fica abaixo da linha férrea. A polícia informou que um dos suspeitos estava com uma arma nas mãos e não acatou as ordens da equipe. Um confronto aconteceu e o homem foi atingido.

Nenhum policial ficou ferido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado, porém, o suspeito morreu no local. O Instituto Médico Legal, IML e a Polícia Civil foram chamados.



A Polícia Científica, constatou que a arma que estava com o assaltante era um revólver marca Taurus, calibre .32 com acabamento cromado, com capacidade para seis munições, que se encontrava carregado. O outro suspeito conseguiu fugir.

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra o desespero da família. Veja:

