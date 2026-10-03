Imagens mostram momento em que carro voa sobre faixa elevada e colide contra BMW em Apucarana

Colisão ocorreu na manhã deste sábado (3), em frente à Escola Municipal Mateus Leme, e chamou a atenção pela violência do impacto





Câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo uma BMW e um Volkswagen Virtus no início da manhã deste sábado (3), em Apucarana (PR). A colisão ocorreu na Rua Nova Ucrânia, na Vila Nossa Senhora da Conceição, em frente à Escola Municipal Mateus Leme e ao lado do Cemitério Novo. Apesar da violência do impacto e dos grandes estragos nos veículos, os envolvidos não se feriram e recusaram atendimento médico. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Acidente ocorreu na Vila Nossa Senhora da Conceição - Foto: Reprodução/Redes Sociais Acidente ocorreu na Vila Nossa Senhora da Conceição - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O socorro foi acionado de forma automática pelo sistema de segurança da própria BMW, que enviou um alerta para a central da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Curitiba, responsável por acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo as imagens, a BMW era conduzida por uma mulher e o Virtus ocupado por um casal.

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A Polícia Militar também esteve no local e assumiu a ocorrência para as devidas providências.