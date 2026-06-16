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DISTRITO DO PIRAPÓ

Imagens fortes: vídeo mostra acidente com morte entre carreta e trem em Apucarana (PR)

Condutor do veículo morreu ao atingir a locomotiva; veja

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 13:24:45 Editado em 16.06.2026, 15:01:18
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Vídeo: Nilton Fornaciari




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Uma câmera de segurança gravou o acidente envendo um trem e uma carreta no início da tarde desta terça-feira (16) no Distrito do Pirapó, em Apucarana (PR). Uma pessoa morreu. Veja acima

📰 LEIA MAIS: Suspeito de atentado a tiros em Apucarana já foi identificado, diz delegado

De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, a vítima é o motorista da carreta. O condutor foi arremessado para fora da cabine por conta do impacto. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito.

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O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento. A gravação mostra a carreta sendo atingida pelo trem na passagem da linha férrea no Distrito do Pirapó.


Imagens fortes: vídeo mostra acidente com morte entre carreta e trem em Apucarana (PR)
AutorCarreta foi atingida por trem quando chegava ao distrito - Foto: Reprodução/Nilton Fornaciari

A vítima foi atingida quando tentava acessar o distrito. A Polícia Científica foi acionada. As causas do acidente serão apuradas. A vítima ainda não foi formalmente identificada.

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Nota da Rumo

"A concessionária lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (16), por volta das 12h20, em uma passagem em nível localizada no Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR). A colisão ocorreu após o caminhão avançar na passagem em nível no momento da aproximação da composição ferroviária, que passava pelo local com o uso padrão da buzina. O maquinista foi surpreendido e não houve tempo hábil para evitar a colisão.

O local onde ocorreu o acidente possui sinalização ferroviária regular, com dispositivos verticais e horizontais destinados a orientar a travessia segura de veículos e pedestres.

Equipes da concessionária foram mobilizadas imediatamente para prestar apoio à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o motorista do caminhão.

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A empresa reforça a importância do respeito à sinalização existente nas passagens em nível e orienta motoristas e pedestres a sempre parar, olhar e escutar antes de realizar a travessia.

Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência de passagem nesses cruzamentos é da composição ferroviária.

A concessionária permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração da ocorrência.

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Assessoria de Imprensa Rumo"

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