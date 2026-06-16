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Imagens aéreas revelam dimensão de colisão fatal entre trem e carreta em Apucarana; veja

Com o impacto, registrado do Distrito do Pirapó, o motorista da carreta foi arremessado para fora da cabine e morreu ainda no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 18:08:23 Editado em 16.06.2026, 18:08:14
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Reprodução


Novas imagens aéreas gravadas por um drone mostram a dimensão do trágico acidente envolvendo um trem e uma carreta no início da tarde desta terça-feira (16), no Distrito do Pirapó, em Apucarana (PR). Os registros revelam o cenário do local: a composição ferroviária parada sobre os trilhos e a carreta, completamente danificada, quase tombada no terreno de uma usina fotovoltaica vizinha à passagem de nível. Assista acima.

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LEIA MAIS: Grave colisão entre carreta e trem deixa um morto no Distrito do Pirapó

A colisão resultou na morte do motorista da carreta, que ainda não teve a identidade oficialmente confirmada. Com a força do impacto, o condutor foi arremessado para fora da cabine. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito ao chegar ao local. A tragédia ocorreu a apenas 100 metros do destino final da vítima, que faria o descarregamento do veículo em uma fábrica de papelão no próprio distrito.

Além das imagens de drone, câmeras de monitoramento da região também flagraram o momento exato do acidente. O vídeo mostra o instante em que a carreta tenta cruzar a linha férrea e é violentamente atingida na lateral pela locomotiva.

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A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia e iniciar os trabalhos que apontarão as causas exatas do acidente, bem como para a identificação formal do corpo. Em nota, a concessionária Rumo, responsável pela administração da via férrea, lamentou a ocorrência e informou que o cruzamento possui sinalização adequada. A empresa destacou que o maquinista não teve tempo hábil para evitar a colisão e ressaltou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Imagens aéreas revelam dimensão de colisão fatal entre trem e carreta em Apucarana; veja
AutorAcidente aconteceu nesta terça-feira (16) - Foto: Reprodução

Nota da Rumo

"A concessionária lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (16), por volta das 12h20, em uma passagem em nível localizada no Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR). A colisão ocorreu após o caminhão avançar na passagem em nível no momento da aproximação da composição ferroviária, que passava pelo local com o uso padrão da buzina. O maquinista foi surpreendido e não houve tempo hábil para evitar a colisão.

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O local onde ocorreu o acidente possui sinalização ferroviária regular, com dispositivos verticais e horizontais destinados a orientar a travessia segura de veículos e pedestres.

Equipes da concessionária foram mobilizadas imediatamente para prestar apoio à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o motorista do caminhão.

A empresa reforça a importância do respeito à sinalização existente nas passagens em nível e orienta motoristas e pedestres a sempre parar, olhar e escutar antes de realizar a travessia.

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Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência de passagem nesses cruzamentos é da composição ferroviária.

A concessionária permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração da ocorrência."

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Acidente Ferroviário Imagens aéreas investigações de acidentes Pirapó Apucarana sinalização ferroviária trem e carreta
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