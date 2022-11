Imagens aéreas mostram congestionamento em Apucarana; veja

Da Redação

São milhares de veículos que trafegam de forma lenta

Imagens aéreas registradas pelo Helicóptero da Polícia Militar do Paraná (PMPR), mostram a grande fila que se formou em Apucarana, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (2). Por volta das 15h, foram mais de 10 Km de congestionamento na região da BR-376, em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, até o perímetro urbano da cidade.

São milhares de veículos que trafegam de forma lenta. O congestionamento passou o Estádio Municipal Olímpio Barreto. A grande fila se formou por causa da manifestação em frente ao Exército, contra o resultado das eleições 2022.

O congestionamento existe nos dois sentidos da rodovia, para Curitiba e para Londrina. Motoristas relataram que no final da tarde a fila ficou ainda maior. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha o protesto e confirmou que a pista na região do 30º BIMec está parcialmente interditada por manifestantes que ocupam a via, porém, não repassou informações do tamanho da fila.

Moradores de Apucarana, Arapongas e de diversas cidades da região protestam desde cedo. Eles contestam o resultado das urnas, não aceitam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Por ser feriado de Finados, o protesto ganhou grande proporção durante a tarde. Veja: null - Vídeo por: Reprodução





