Imagem de São Miguel Arcanjo chega a Apucarana e reúne devotos em carreata

Apucarana recebeu, na tarde desta segunda-feira (10), a carreata com a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo. O evento marcou a primeira atividade da programação especial que antecede a consagração oficial da Diocese de Apucarana ao arcanjo, solenidade que ocorrerá nesta terça-feira (11).

A mobilização teve início às 16h, saindo da Paróquia Coração Eucarístico. Acompanhada por fiéis em seus veículos e pelas religiosas do Instituto Hesed, a imagem percorreu o Santuário São José, o Seminário Diocesano e o Cristo Profeta, finalizando o trajeto no terreno onde será construída a futura Paróquia de São Miguel Arcanjo.

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O guardião e a força da fé

O irmão Tomás de Jesus, do Instituto Hesed, que atua como guardião da imagem no Brasil, expressou sua surpresa com a recepção calorosa da comunidade, especialmente ao notar que o povo se reuniu em um terreno onde a paróquia ainda será edificada.

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"Achei incrível. É a primeira vez que vejo uma paróquia que tem o pároco, mas não tem o local físico. Isso mostra que a fé é movida não por estruturas físicas, mas sim pelos corações. Como diz, primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o chão", destacou o religioso.

Sobre a responsabilidade de acompanhar a escultura por todo o país, o guardião detalhou sua missão. "A imagem foi confiada a nós, irmãos do Instituto Hesed. No início do projeto, foi a mim confiada fazer essa caminhada para acompanhar, levar nos aeroportos, em cada local, e ter essa segurança máxima para poder peregrinar por todas as dioceses do Brasil. Buscamos corresponder ao máximo naquilo que nos é possível. De todo o coração, eu faço aquilo que posso", afirmou.

Ele também reforçou o impacto da peregrinação: "É sempre uma experiência única em cada diocese que a gente visita. A gente vê muito fortemente a fé do povo, muitas pessoas recebendo bênçãos e graças em cada lugar. E aqui em Apucarana, trigésima quinta diocese a ser consagrada, São Miguel vai proteger e guiar muitos povos novos que suplicam e pedem a sua ajuda".

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Durante a passagem pelo Seminário Diocesano, a emoção tomou conta dos jovens que se preparam para o sacerdócio. Com o violão em mãos e pronto para acolher o arcanjo com música, o seminarista do ano propedêutico Caíque Assunção Camponês, natural de Santa Inês (PR), ressaltou a importância pessoal do momento.

"É uma alegria tremenda. São Miguel, de modo particular, foi muito importante na minha vocação. O meu contato com ele me ajudou demais na minha vocação. Então, para nós aqui hoje é uma alegria receber a imagem peregrina. É uma alegria para todos nós recebê-los aqui e fazermos a consagração do nosso seminário", afirmou o jovem, garantindo que a recepção seria embalada com canções.

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Devoção que atravessa gerações

A passagem da imagem e a presença das religiosas atraíram famílias que aguardavam ansiosamente pelo momento. A massoterapeuta Maria Antônia Silvestre, de 50 anos, chegou cedo ao local acompanhada da filha e da neta, a pequena Cecília. Para ela, o momento teve um significado que uniu a fé e o amor familiar.

"Olha, mais do que um sinal de fé, é realizar o sonho da pequena. Nós já somos devotos de São Miguel, amamos as irmãs. A Cecília tem uma paixão incrível por elas. Então, mais do que pela gente, viemos por ela", relatou Maria Antônia.

Questionada sobre as graças alcançadas ao longo de anos de devoção, a massoterapeuta destacou a presença constante do arcanjo em momentos difíceis. "As nossas graças são inúmeras, temos vários milagres. A nossa vida é agradecer. É impossível colocar no papel ou mensurar as graças que nós já recebemos pelas mãos de São Miguel e Nossa Senhora, pela intercessão".

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A notícia da construção de uma paróquia dedicada ao arcanjo na cidade também foi motivo de celebração para a família. "A felicidade sai espalhando para todo mundo. Falar: 'Agora nós vamos ter a missa votiva de São Miguel. Vai ser mais fácil para nós'", comemorou.

O sonho de conhecer as irmãs

Com rosas vermelhas nas mãos, a pequena Cecília, de 6 anos, resumiu o que sentia ao ouvir as religiosas falarem sobre Deus de forma simples e direta: "O meu coração dispara".

A mãe de Cecília, Marina Machado, explicou que o encontro foi motivado por um pedido especial da própria criança, que chegou a fazer uma novena para conseguir realizar o desejo.

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"Partiu dela, ela mesma quis. Ela é muito devota de Santa Terezinha, o que até me emociona. O sonho dela é ir ver as irmãs. Até como presente de aniversário ela pediu para ver a Maria Joana e a Maria Raquel", revelou a mãe.

O que é o Instituto Hesed?

Fundado em 1997 em Fortaleza (CE), o Instituto Hesed é uma congregação voltada à Adoração Perpétua e Misericórdia de Deus. As religiosas ganharam forte projeção internacional pela evangelização digital, somando mais de 10 milhões de seguidores no YouTube e Instagram. Atualmente, o grupo tem percorrido o Brasil com o projeto de peregrinação "A Grande Reconquista", que busca a renovação espiritual e a proteção dos fiéis por meio da intercessão de São Miguel Arcanjo.

Trajetória de fé e consagração

A imagem que visita o Paraná carrega uma longa história. Ela foi trazida diretamente do Santuário de Monte Gargano, na Itália, reconhecido como o templo ocidental mais antigo dedicado a São Miguel Arcanjo. Desde que foi abençoada no local, em julho de 2025, a escultura já percorreu cerca de 150 mil quilômetros em solo brasileiro, passando por 16 estados e o Distrito Federal.

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Com a cerimônia desta semana, Apucarana se tornará a 35ª diocese do Brasil a realizar solenemente a consagração.

Programação desta terça-feira (11)

A jornada religiosa terá seu ápice nesta terça-feira, na Catedral Basílica Menor de Apucarana. A organização convida os participantes a levarem alimentos não perecíveis, que serão destinados a obras de caridade da região. Confira os horários:

18h00: Pregação com a Irmã Maria Raquel e oração do terço;

20h00: Celebração eucarística presidida pelo bispo dom Carlos José de Oliveira, marcando a consagração oficial da Diocese;

22h00: Show com o Instituto Hesed, com a participação especial da Irmã Maria Joana.



