Imagem de santa danificada por vândalos volta a gruta de Apucarana

Quase dois meses após ser alvo de vandalismo, a imagem da Gruta de Nossa Senhora de Fátima, localizada no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, será reintroduzida neste domingo (10), durante a missa das 10 horas. O objeto foi quebrado no dia 25 de maio. Os vândalos deixaram apenas a base da imagem no local.

Conforme Amauri Henrique Rosina, coordenador da Pastoral do Meio Ambiente, a imagem foi restaurada através do Projeto Artes Sacras, que é desenvolvido na paroquia.

"O padre Laércio ficou surpreso e contente, assim como toda a comunidade, ao ter de volta a imagem. Para a Pastoral do Meio Ambiente foi uma grata satisfação saber que a imagem retorna ao seu lugar de origem", explica.

Amauri também diz que todos ficaram surpresos com a doação rápida feita por uma família da comunidade. "Esta imagem restaurada terá uma nova missão. Ela visitará famílias, empresas, diaconias, pastorais e movimentos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Apucarana", observa.

Relembre o caso

A gruta de Nossa Senhora de Fátima, localizada no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, foi vandalizada durante a madrugada desta terça-feira (24).

O local, que foi construído com doações da comunidade, amanheceu cheio de sujeira, com a imagem da santa quebrada e as plantas e flores que enfeitavam o entorno arrancadas. Os vândalos deixaram apenas a base da imagem no local.

De acordo com o coordenador da Pastoral do Meio Ambiente de Apucarana Amauri Henrique Rosina, o espaço foi construído com a participação de muitas famílias.

