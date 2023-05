Imagem de Nossa Senhora é furtada e mulheres são presas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi registrada nesta quarta

Duas mulheres, de 26 e 27 anos, foram presas na tarde desta quarta-feira (10) em Apucarana, norte do Paraná, por furtarem uma loja na Avenida Aviação, na região da Vila Nova. Até uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada.

continua após publicidade .

O dono da loja chamou a Polícia Militar (PM) e mostrou imagens de segurança comprovando o crime. As mulheres furtaram artigos de manutenção, duas boias e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Com as imagens, a PM realizou buscas e no período da tarde, uma das suspeitas foi abordado no Residencial Fariz Gebrim. A mulher ainda estava com a mesma roupa usada durante o furto.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: PM apreende armas, R$ 5 mil e diversos produtos em Apucarana

Ela foi abordada e confessou o crime. A suspeita também disse que os objetos levados da loja estavam na casa da amiga que participou do furto.

A equipe da PM foi até a casa da segunda suspeita e encontrou os objetos, porém, faltava a imagem. A primeira abordada disse que a Santa estava na casa dela.

As duas foram levadas para a delegacia e segundo a polícia, a dupla já possui antecedentes criminais.

Siga o TNOnline no Google News