Iluminação pública em áreas rurais de Apucarana é 100% de LED

Com a implantação de novas luminárias na Rua Benjamin Bossa, na região norte de Apucarana, a Prefeitura concluiu a etapa que levou a iluminação de LED aos distritos, patrimônios, vilas rurais e regiões de chácaras. Ao todo, foram colocadas 1.414 novas luminárias nesta etapa, garantindo aos moradores da zona rural o mesmo e moderno padrão de iluminação adotado na cidade. Com isso, todos os pontos de iluminação pública existentes em áreas rurais foram dotados de luminárias de LED.

continua após publicidade

O prefeito afirma que em Apucarana, gradativamente, a iluminação de LED vem sendo implantada em substituição às antigas luminárias de vapor de sódio. “O trabalho começou pelo centro e bairros e, nesta etapa, ocorreu a expansão para a área rural. Isso faz parte de uma diretriz da administração municipal, que é proporcionar a toda a população a mesma qualidade de iluminação. A pessoa que mora no bairro ou na zona rural tem direito à mesma iluminação de quem mora no centro”, ressalta Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Câmara de Apucarana aprova doação de terreno ao Cisvir

continua após publicidade

De acordo com o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), nesta etapa foram atendidos com iluminação de LED os distritos de Vila Reis, Correia de Freitas, Caixa São Pedro e Pirapó. “Também atendemos os patrimônios do Barreiro, São Domingos, São Pedro do Taquara e Pinhalzinho, além das vilas rurais Terra Prometida, Nova Ukrania, Manoel Piassa e Volveno Bertoli”, completa Lafayete.

O marco que levou a iluminação de LED a 100% dos pontos existentes em áreas rurais aconteceu na semana passada. “Assim que concluímos a modernização no Recanto Bom Retiro, a equipe se deslocou até a Rua Benjamin Bossa, também na região norte da cidade. Trata-se de um loteamento de chácaras, onde colocamos 16 luminárias de LED. Com isso, todos os pontos de iluminação pública existentes em áreas rurais foram modernizados”, reitera o engenheiro eletricista.

As luminárias LEDs, explica ele, convertem a energia elétrica em luz de forma mais eficiente do que as lâmpadas tradicionais, proporcionando maior luminosidade, economia de energia e durabilidade. “Nas áreas rurais colocamos luminárias de LED nas potências de 100 e 120 watts, promovendo uma grande mudança nestas comunidades e proporcionando a esses moradores uma iluminação moderna e mais eficiente”, completa Lafayete.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac lembra ainda que, nos últimos quatro anos, o programa já modernizou mais de 80% do sistema de iluminação pública do município. “Além da área central e bairros, levamos a iluminação em LED para as rodovias de acesso ao município e também as regiões rurais. Neste período, promovemos a instalação de cerca de 7 mil luminárias LED, assegurando maior segurança e qualidade de vida aos cidadãos”, assinala Junior da Femac.

Os serviços são executados através de empresa especializada contratada por licitação, com acompanhamento e supervisão do Idepplan, e financiados com recursos da Cosip – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública.

Siga o TNOnline no Google News