Iluminação natalina já chama atenção nas ruas de Apucarana

O clima natalino chegou mais cedo neste ano em Apucarana. Na noite de quarta-feira (11), alguns pontos da cidade que estão sendo enfeitados pela Prefeitura já tiveram a iluminação acionada, chamando atenção de pedestres e motoristas que passaram pelos locais. Os adereços já iluminam as rotatórias da Avenida Curitiba, perto do supermercado Cidade Canção, e da Avenida Central do Paraná, no Jardim Ponta Grossa, além alguns pontos no Lago Jaboti.

Segundo a Prefeitura, a previsão inicial era acionar toda a iluminação o dia 30 de novembro, contudo, a pedido da empresa terceirizada que está desenvolvendo o serviço, os pontos que estão sendo finalizados estão sendo acionados. A expectativa da prefeitura é entregar a iluminação da Praça Rui Barbosa, até o dia 18. Neste ano, os pontos decorados foram ampliados. Além do anel central no entorno da Catedral, Avenida Curitiba e Praça Interventor Manoel Ribas, a iluminação natalina também será instalada nas ruas Osvaldo Cruz, Osório Ribas, Rio Branco e João Cândido; nas rotatórias do Colégio São José, Igrejinha, e da igreja Cristo Profeta. A licitação também prevê iluminação nos distritos de Vila Reis e Pirapó, entre outros pontos.

A Prefeitura se adiantou neste ano após problemas no Natal do ano passado. A empresa vencedora da licitação na época atrasou a instalação dos adereços - que começaram a ser colocados apenas na primeira semana de dezembro -, além de não entregar o que estava previsto no contrato.



