Iluminação LED chega a mais 40 ruas de Apucarana; saiba quais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os serviços vem sendo realizados há dias

A iluminação pública com tecnologia LED está avançando rapidamente em Apucarana. Somente nos últimos dez dias, a Prefeitura fez a substituição das luminárias antigas em mais de 40 ruas da cidade. A modernização atende tanto ruas da área central quanto vias situadas nos bairros.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac afirma que a ação integra o Programa Municipal de Modernização da Iluminação Pública. “Os sistemas de iluminação ultrapassados e ineficientes, com luminárias de vapor de sódio, estão sendo substituídos gradativamente por LED. Essa tecnologia permite melhor luminosidade, com um menor custo de consumo de energia, além de garantir mais segurança às famílias”, avalia Junior da Femac.

- LEIA MAIS: PC aguarda exame para identificar corpo encontrado no Parque da Raposa

continua após publicidade .

Somente no ano passado, a prefeitura substituiu cerca de 2 mil pontos de luminárias de vapor de sódio por tecnologia LED. “Estamos avançando rapidamente. Apucarana tem ao todo mais de 19 mil pontos, dos quais cerca de 70% já foram renovados. A partir do ano passado, repassamos para a nossa equipe a diretriz de que todas as substituições devem ser feitas com a tecnologia LED”, reforça Junior da Femac.

O engenheiro eletricista Lafayete Luz, superintendente municipal de iluminação pública, afirma que desde janeiro já foram investidos cerca de R$ 2,2 milhões na modernização do sistema, com recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública). “Os serviços que realizamos somente nesses últimos dias atendem ruas situadas na área central e nos jardins das Flores, Aclimação, Morada do Sol, Guanabara, Presidente Kennedy e São Pedro, além das vilas Bruna, Operária, São José Bassa e Santa Cândida”, cita Lafayete.





Ruas com nova iluminação

– Rua Áureo Sampaio Moraes – Rua Adão Kanievski – Rua João Raduy – Rua Doutor Wolfgang Wetterer – Rua Cesar Marcos Navia – Rua Mário Panont – Rua João Sampaio – Rua Lucidoro K. dos Santos – Rua Estefano Kutianski – Rua Antônio D. Alves – Rua Pio X – Rua Humberto Contato – Rua Monteiro Lobato – Rua Topázio – Rua Bahia – Rua Casemiro de Abreu – Rua Arthur Miller Thomas – Rua Benedito José Santos – Rua Diniz José Silvério – Rua José Tejada Garcia – Rua Aldo de Deus Marchiori – Rua Rosa Stabile – Rua Ouro Branco – Rua Herculano Amorim Galvão – Rua Alexandra – Rua José Jorge – Rua Pedro Ribeiro Valim – Rua Horeslau Saviski – Rua Miguel Raduy – Rua José Marchiori – Rua Nossa Senhora da Conceição – Rua Dr. Oswaldo Cruz – Rua Hercília Maciel – Rua Irineu Sachelli – Rua Prof. João Candido Ferreira – Rua Renê Camargo de Azambuja – Rua Clóvis da Fonseca – Rua Cezar Preto – Rua João Luiz Orlando – Rua Saul Guimarães – Rua Margarida – Rua Violeta.

Siga o TNOnline no Google News