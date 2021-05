Igrejas realizam evento ecumênico pela unidade dos cristãos

Continua após publicidade

A Diocese de Apucarana está realizando a ‘semana de oração pela unidade dos cristãos’, evento ecumênico que ocorre no mundo inteiro, realizado pelas igrejas católicas e evangélicas.

Na noite desta terça-feira (18), a celebração foi realizada no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, com transmissão ao vivo pela D.A TV. O evento contou com a presença de Dom Carlos, bispo da Diocese de Apucarana, com a Pastora Ramona Wheisheimer da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o pastor Sebastião Vieira da Igreja Quadrangular, Padre Domingos Sávio (decano de Apucarana), padre Alexandro Freitas, além dos padres e pastores de Apucarana.

O evento continua nesta quarta-feira (20), com a celebração que será em Arapongas, ao vivo, a partir das 19h30, no cine teatro Mauá.