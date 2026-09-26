Igrejas da Dioceses de Apucarana destinam coletas do fim de semana a famílias atingidas pela chuva

A Diocese de Apucarana (PR) realiza neste fim de semana, dias 26 e 27 de setembro, uma coleta especial destinada a auxiliar as vítimas do recente temporal que atingiu a região e afetou mais de 20 mil pessoas. A ação solidária ocorrerá durante a celebração de todas as missas em todas as paróquias que compõem a diocese.

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Segundo as informações divulgadas na campanha, todo o valor arrecadado nas celebrações será repassado integralmente para o socorro e suporte das famílias prejudicadas pelos danos climáticos. A orientação da Igreja Católica é para que a comunidade contribua de forma generosa, respeitando as possibilidades financeiras de cada fiel, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio aos moradores que tentam reconstruir suas casas após o desastre.