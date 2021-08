Igreja de Apucarana entrega mudas e sacolas ecológicas

Da Redação

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima de Apucarana e Pastoral do Meio Ambiente da igreja, distribuíram mudas de pitanga e sacolas ecológicas para 114 crismandos e seus padrinhos, durante os três dias de Crisma. A celebração contou com a presença do bispo diocesano Dom Carlos José.

O projeto foi idealizado pela pastoral do meio ambiente, juntamente com o pároco, padre Laercio José de Lara. As mudas de pitanga entregues são de produção própria da pastoral, em seu viveiro, localizado dentro da paróquia.

"Os pais e os catequistas, junto com a igreja, plantaram a semente da fé, cuidaram, regaram, incentivaram, o crescimento espiritual. A pastoral do meio ambiente, plantou, cuidou e regou estas mudas que estão sendo entregues, assim como precisamos plantar e cultivar a nossa fé. A partir do recebimento deste sacramento, tão importante, cabe aos crismandos e padrinhos, a responsabilidade de cultivar e cuidar da fé, para que possa frutificar com o passar do tempo. Ao receber estas mudas, os crismandos terão a responsabilidade dupla de: cuidar, regar, adubar, cultivar, para que possam crescer, desenvolver e frutificar, tanto na FÉ, como das mudas de pitanga que receberam. Esperamos que os frutos, da nossa fé e das pitangueiras, possam servir como fonte de vida e alimento", disse o padre Laercio.

Segundo Amauri Amauri Henrique Rosina coordenador da Pastoral do Meio Ambiente, as mudas devem ser cuidadas, regadas a cada 2 dias e replantadas em um período simbólico para a igreja, no Tempo da Criação, de 01/09 a 04/10. "Como é um planta de crescimento considerado médio, chegando de 3 a 4 metros, quando adulta, pode ser plantadas nas calçadas, afastadas 50 cm do asfalto, dentro dos quintais ou em outra área que seja de fácil acesso para o seu cultivo, como a rega, a limpeza e a colheita dos frutos", explicou Amauri.



Amauri contou que as sacolas ecológicas, que foram entregues para os padrinhos e madrinhas, carregam o tema: Alegria de amar e cuidar da casa comum.

"Entregamos a sacola com o objetivo de que possa ser usada, substituindo as sacolas de mercados, em pequenas compras, desenvolvendo assim a consciência ecológica, colocando em prática o amor e o cuidado com a nossa Casa Comum. O objetivo das lembranças é despertar a responsabilidade do cuidado, com a nossa casa comum, da criação de Deus, da natureza e da nossa fé. O principal objetivo é de desenvolver um crescimento espiritual e ecológico", disse Amauri.

