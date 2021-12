Da Redação

Igreja de Apucarana é alvo de criminosos na madrugada

Uma igreja católica, localizada na Rua Pirapó, no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, foi alvo de ladrões na madrugada desta quarta-feira (15), que levaram 30 pacotes de alimentos, dois insumos químicos, uma máquina de lavar e dois botijões de gás.

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi o vigilante. Ele relatou que dois homens saíram correndo do local, ao perceber sua presença, deixando no local diversos outros objetos que haviam sido tirados de dentro do salão paroquial e de outras salas pertencentes à igreja.

A vítima foi orientada pela equipe policial. Os autores não foram encontrados pelos policiais até o momento.