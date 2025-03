IFPR prorroga inscrições para curso sobre Educação Étnico-Racial

Curso é ofertado na modalidade a distância, em parceria com o polo de Apucarana da Universidade Aberta do Brasil

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) prorrogou o prazo de inscrições para o curso de extensão “Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Quilombolas”. Oferecido na modalidade a distância, em parceria com o polo de Apucarana da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o curso destina-se, principalmente, a professores e gestores da Educação Básica.

-LEIA MAIS: Audiência pública vai discutir Hospital de Apucarana

continua após publicidade

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 6 de março, acessando o site do IFPR. Os documentos exigidos para a inscrição incluem: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comprovante de residência no Estado do Paraná, comprovante de vínculo empregatício na rede pública de educação (contracheque ou declaração da instituição de ensino) e comprovante de tempo de serviço como professor(a) ou gestor(a).

O curso será estruturado em quatro módulos, cada um com 30 horas de duração, abordando os seguintes temas: (1) Panorama Étnico-Racial e Quilombola; (2) Culturas e Territorialidades; (3) Educação Antirracista na Prática; e (4) Gestão Democrática para a Diversidade. As aulas têm início previsto para o mês de abril.

O edital completo, nº 40/2025, pode ser acessado através do link: https://ifpr.edu.br/ead/wp-content/uploads/sites/30/2025/02/SEI_3418759_Edital_40.pdf.

Siga o TNOnline no Google News