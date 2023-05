Idosos têm casa invadida e alimentos furtados, em Apucarana

Da Redação

PM foi chamada na tarde de segunda-feira

A casa de um casal de idosos foi invadida em Apucarana, norte do Paraná, e toda a compra do mês foi furtada. A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de segunda-feira (15) e registrou a ocorrência no Núcleo Osmar Guaraci Freire.

A pessoa responsável pela casa e pelos idosos, que são interditados, repassou que ao chegar na residência percebeu que a porta da frente havia sido arrombada e toda a compra do mês, diversos alimentos, foram furtados.

A pessoa disse que suspeita do sobrinho do casal, que seria usuário de drogas e que já cometeu outros furtos na residência, que os idosos já possuem uma medida protetiva contra o rapaz.

O jovem não foi encontrado. A PM registrou um Boletim de Ocorrência e orientou as vítimas.

Outra ocorrência

