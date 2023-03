Idosos são vacinados contra a gripe em Apucarana; veja

Da Redação

Muitos idosos já aproveitaram o primeiro dia da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que começou nesta terça-feira (8), e já foram se imunizar. Para José Barbosa da Silva, de 70 anos, morador de Apucarana, não se pode perder tempo quando o assunto é cuidar da saúde.

“Vim tomar essa injeção da gripe, e já tomei a vacina do covid-19 já faz uns 20 dias, quem quiser vir tomar pode vir que não tem problema nenhum, o principal é se proteger para não vir coisa pior. Indico para todo mundo pode vir tomar a vacina da covid-19 e da gripe que não tem problema nenhum, minha esposa, com 68 anos também vem tomar”. Explica o idoso.

O motorista de ônibus de 55 anos, Gilmar Antônio Pena, também aproveitou o primeiro dia de imunização e foi se vacinar com a dose da gripe e dose de reforço da covid-19.

“Eu vim tomar a minha vacina da gripe e o reforço da covid-19, eu fiz uma operação recente para retirar um câncer, tem que se cuidar para quem quase morreu na operação, agora tem que se cuidar ainda mais que a vacina está de graça, tem que tomar”. Comenta Gilmar.

A vacinação contra a gripe, está disponível nas 25 Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina no município. As doses contra a gripe estão disponíveis para os grupos prioritários, idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos; trabalhadores da saúde; gestantes, puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais da forças armadas; pessoas cm doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com doença permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade e funcionários dessas unidades.

“A gente está aqui aguardando a população principalmente a prioritária para se vacinar contra a gripe e a Covid-19 com as doses bivalentes. As duas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente, disse a vacinadora Maria de Fátima Paes de Camargo . Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Relação das 25 Unidades Básicas de Saúde que estão vacinando contra a gripe:

UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO)

UBS – DR ANTONIO SACHELLI (JARDIM COLONIAL)

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA)UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO)

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS)

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA)UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA)

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA)

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

UBS MERCEDES SILVA MORENO (VILA REGINA)UBS ORESTE G. MARQUITO (JARDIM MARISSOL)

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)UBS MOACIR S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII (VILA APUCARANINHA)

UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

UBS BENEDITO CLÁUDIO “PINGA FOGO” DE OLIVEIRA (RESIDENCIAL SOLO SAGRADO)

UBS JULIA RENCZKOWSKI (NÚCLEO HABITACIONAL MARCOS FREIRE)

