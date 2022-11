Idosos são amarrados e têm Fusca roubado durante assalto em Apucarana

Da Redação

A ação foi registrada pela Polícia Militar (PM), na Estrada Nova Ucrânia

Um casal de idoso de Apucarana passou por momentos de terror na manhã desta sexta-feira (18), após bandidos invadirem a chácara da família e roubar um VW Fusca branco. A ação foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 7 horas, na Estrada Nova Ucrânia, nas proximidades do Cemitério Ucraniano, área rural da cidade.

Durante a ação criminosa, de acordo com informações da PM, os idosos foram rendidos e amarrados pelos bandidos que levaram o veículo do casal e depois fugiram. Os ladrões ainda roubaram uma roçadeira e uma motosserra que estavam na propriedade da família.

A PM pede para quem tiver informações sobre a localização do veículo ou até mesmo souber de alguém que está comercializando os materiais roubados, entre em contato com a polícia através do telefone 190. As vítimas foram orientadas pelos policiais. Até o momento, os autores não foram encontrados pela equipe.

