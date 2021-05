Idosos pedem socorro para PM após filho exigir dinheiro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 30 anos, por violência doméstica.

Conforme o boletim, um senhor de idade ligou para a PM pedindo socorro, mas no mesmo momento da ligação uma outra pessoa pegou o telefone e disse para que a viatura se deslocasse até o local com rapidez.

A equipe foi até o endereço e verificou que um homem estava visivelmente alterado e agressivo com os pais. As vítimas relataram que estavam sendo ofendidos por ele, que os xingava e exigia dinheiro, e precisaram se trancar no quarto, pois o autor começou a quebrar os móveis.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao filho do casal, que passou a resistir, se jogando no chão e tentando se desvencilhar da equipe com chutes, sendo necessário o emprego da pistola spark DSK 700 e ainda uso da força policial para conte-lo e algema-lo. O autor, conforme o boletim, foi encaminhado para a delegacia.