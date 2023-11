Idosos participam de 'Baile do Havaí' no Sesc Apucarana

A Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Apucarana concluiu nesta sexta-feira (24/11) a programação 2023 de bailes voltados à terceira idade no Sesc Apucarana. O evento, sempre muito prestigiado pelos idosos e que, ao longo do ano movimentou as sextas-feiras do ginásio de esportes do serviço nacional, teve na última edição a temática havaiana, com direito à decoração especial, colares coloridos e muita animação.

Moradora do Jardim Paraíso, Janina Vieira, de 76 anos, conta que não gosta de ficar em casa e está sempre presente nos bailes realizados pela prefeitura. “Procuro me alimentar bem e estar sempre ativa. O baile é uma grande ocasião de confraternização, gosto muito de dançar e aqui me divirto”, diz a idosa. O mesmo sentimento é compartilhado por Vanderlei Marques da Luz. Agricultor na região da Nova Ukrânia, ele diz que sempre que pode comparece aos bailes. “Hoje mesmo, devido a chuva não daria para trabalhar na roça e com isto pude vir. É sempre animado”, relata.

O prefeito Júnior da Femac agradeceu ao Sesc Apucarana pela parceria e destacou que juntamente com as crianças e mulheres, os idosos são prioridade em Apucarana. “Vocês são especiais, por isto desenvolvemos atividades como estas de promoção do lazer, do bem estar e da saúde. Apucarana é uma cidade que respeita e valoriza seus idosos, com investimentos e políticas públicas de resultados”, observou, elencando atividades realizadas no Centro de Convivência do Idoso, Centro Dia, aulas de natação e hidroginástica, Grupos Conviver, entre outras ações desenvolvidas pela prefeitura. “Também construímos cada dia uma cidade melhor para atender nossos idosos, com adequação de calçadas e implantação de centenas de rampas de acessibilidade”, disse o prefeito, desejando um Feliz Natal e ano novo aos presentes.

Reforçando os objetivos dos bailes, uma atividade de fortalecimento de vínculos com resultados positivos diretos na saúde física e mental dos idosos, a secretária Municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, agradeceu ao trabalho de toda a equipe técnica e também a atuação voluntária de Cida Batistão e Noêmia Neves. “Além de participantes do baile, são duas parceiras da prefeitura. Mulheres que ao longo de todo o ano contribuíram muito para o sucesso das atividades”, enalteceu a secretária, agradecendo ainda ao Sesc Apucarana, no ato representado pelo gerente-executivo Ronaldo Romani Ficagno. “Prefeitura e Sesc são instituições parceiras que fazem a diferença na cidade”, disse.

Apesar da agenda de bailes já ter encerrado no Sesc Apucarana, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Jardim Aeroporto ainda conta com duas agendas até o final do ano. Os bailes da Terceira Idade são prestigiados, em média, por 150 pessoas que se divertem com um repertório musical de xote, bolero, vanerão, marchinhas e sertanejo dançante. Além de dança, durante as atividades são servidos lanches e sorteado brindes.

