Idosos foram mortos por R$ 150, celular, relógio e chocolates; vídeo

Casal de idosos foi morto em Apucarana

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, deu entrevista, na noite desta quarta-feira (22), após o confronto entre a Polícia Militar (PM) e Renan Anderson da Silva, de 24 anos, envolvido no latrocínio que vitimou um casal de idosos em Apucarana, no norte do Paraná.

O delegado deu detalhes sobre o depoimento prestado por Gustavo Henrique Palhinha da Rocha, outro envolvido no crime, preso na tarde desta quarta-feira (22), no Jardim Casa Grande. Veja a entrevista abaixo.

Segundo o Marcus, o suspeito confessou participação no crime e apontou o comparsa como o autor intelectual do latrocínio. Em depoimento, ele afirmou, ainda, que o casal não resistiu ao assalto.

Armando Guarnieri, 79 anos, e Maria de Lourdes, 65 anos, foram mortos por causa de um celular, um relógio, R$ 150 em dinheiro e chocolates. Segundo o delegado, esses objetos é que foram levados da casa. Tudo o que foi levado, segundo o depoimento, foi trocado por drogas.

“Inicialmente eles tentaram se passar por policiais para que os dois abrissem a porta, mas como os idosos não cederam, eles acabaram arrombando”, comentou.

Os dois foram agredidos com chutes e socos e não teriam resistido em nenhum momento ao assalto. “No início acreditamos que eles tinham usado algum objeto nas agressões, mas Gustavo afirma que não”, comenta.

Para o delegado, o uso de drogas está diretamente ligado com o latrocínio. “Um crime grave, de idosos espancados, que chocou a todos nós, mas que foi elucidado”, comenta.

Veja a entrevista com o delegado:

CONFRONTO

Outro foragido, Renan Anderson da Silva, de 24 anos, foi morto nesta quarta-feira (22) após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM), em Apucarana. Ele foi encontrado no Residencial Texas e correu para região de mata. Quando foi encontrado, segundo a PM, ele sacou uma arma de fogo e apontou em direção à equipe, que respondeu.





