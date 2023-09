Idosos do Lar São Vicente de Paulo fazem 1º passeio após a pandemia

Idosos do Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana, no norte do Paraná, saíram um pouco da rotina e passaram uma tarde diferente nesta sexta-feira (1º), fora da instituição. O passeio ocorre após três anos sem atividades fora da instituição em virtude da pandemia da Covid-19. O local escolhido pela coordenação foi o Clube de Campo Água Azul onde os idosos participaram de uma dinâmica.

continua após publicidade

A coordenadora do lar, Emiliana Gregório, explica que durante a pandemia as visitas foram restritas, até mesmo para familiares. Nesse período as saídas dos idosos eram autorizadas apenas em casos de saúde, como consultas médicas por exemplo. "Agora que as visitas foram abertas para os familiares, mas com agendamento. Somente os funcionários têm contato com eles. Há uma semana decidimos fazer esse passeio e eles estavam muito ansiosos para sair da rotina do lar", afirma.

- LEIA MAIS: Apucarana abre Semana da Pátria com a chegada do fogo simbólico

continua após publicidade

Além da dinâmica preparada pela terapeuta ocupacional, os idosos também participaram de de atividades com música e também um café da tarde muito especial ao ar livre. "A ideia é levar os idosos para passear uma vez por mês, mas a gente precisa de voluntários para que esse tipo de passeio possa acontecer com mais frequência", afirma.

No momento, a instituição não conta com nenhum voluntário. Quem desejar se candidatar pode entrar em contato pelos números (43) 3426-2727 ou (43)99695-0562.

Assista o vídeo abaixo:

continua após publicidade

Atividades fora do lar ficaram suspensas durante a pandemia da Covid.#apucarana TN ONLINE

Siga o TNOnline no Google News