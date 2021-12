Idosos do Centro Dia participam de ensaio fotográfico

Da Redação

Os idosos do Centro Dia de Apucarana participaram na última semana de um ensaio fotográfico. A iniciativa teve as parcerias de empresas com as secretarias municipais da Assistência Social; da Saúde; da Promoção Artística, Cultura e Turística; e da Mulher e Assuntos da Família.

As fotos foram feitas em dois espaços: Centro de Eventos Kawaii e na Vinícola Carnasciali. A proposta da atividade foi possibilitar aos idosos o contato com lugares turísticos de nosso município, bem como receber cuidados de beleza e saúde. São fatores que contribuem para o aumento da autoestima e valorização da terceira idade.

Esses momentos poderão ser divididos com os familiares dos idosos já que eles serão presenteados com as imagens registradas nesta ocasião. O Centro Dia do Idoso possui equipe que atende idosos do município, que se encontram em situação de vulnerabilidade e isolamento social. Local de atendimento é na Avenida Aviação, 2765, Jardim Aeroporto. Telefone: (43) 99967-0859.