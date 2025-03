Idosos do Centro Dia de Apucarana revivem carnavais do passado

Além das marchinhas musicais, a atividade promovida com envolvimento de profissionais da assistência social e psicologia, teve direito a máscaras, colares e “comes e bebes”

As tradicionais marchinhas das festas e bailes de Carnaval do Século XX foram revividas nesta quinta-feira (27/02) pelos idosos atendidos pelo Centro Dia da Pessoa Idosa de Apucarana. Gerenciado pela Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Assistência Social, a unidade de atendimento especializado que desde o ano passado recebe o nome do pioneiro Domingos Farinha Martins, promoveu uma atividade em alusão à festa popular brasileira.

Além das marchinhas musicais, a atividade promovida com envolvimento de profissionais da assistência social e psicologia, teve direito a máscaras, colares, “comes e bebes” e, é claro, muita alegria e animação. “Planejamos este momento de fraternização, onde todos puderam cantar e dançar, como mais uma atividade de cuidado e atenção aos nossos idosos do Centro Dia”, relata Fabíola Cristina Carrero, secretária da Assistência Social

Ela ressalta que o serviço na unidade, além do acompanhamento especializado, envolve momentos de lazer e de entretenimento e estímulo. “A interação social é fundamental para uma boa condição mental. Então, momentos como estes, que revivem etapas marcantes da vida, como o Carnaval, são muito importantes”, pontuou a secretária.

O evento foi organizado pela equipe do Centro Dia, sendo a diretora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Jéssica Mantovani, do coordenador psicólogo Matheus Berg e da assistente social, Melissa Verona de Castro.

