Idosos do asilo são testados após colaboradora ser diagnosticada com Covid-19

Moradores e colaboradores do Lar São Vicente de Paulo de Apucarana, no total de 120 pessoas, foram testados para coronavírus. Todos eles testaram negativo. A ação aconteceu após uma funcionária ser afastada e diagnosticada com Covid-19 há mais de 15 dias, segundo informações da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS).

A informação foi citada pelo prefeito Junior da Femac durante live realizada no sábado (13) através do Facebook. "Tivemos a informação que uma pessoa ligada ao asilo foi diagnosticada com a Covid-19. Testamos todo mundo que mora e colabora com o asilo. Todo mundo foi testado negativo", explica.

O presidente do asilo, Alexandre Flores, explicou que a funcionária com diagnóstico positivo está bem. "Todos os idosos foram testados e nenhum foi testado positivo para coronavírus. Está tudo bem com todos os moradores", afirma.