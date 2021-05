Idosos de 75,76 e 77 anos recebem segunda dose da vacina

Continua após publicidade

Apucarana realiza nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) vacinação contra a Covid-19 aplicando a segunda dose em idosos de 75,76 e 77 anos. O atendimento, entre 8h30 e 17 horas, será somente no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem chega a pé.

Além do cartão do SUS ou CPF e um documento com foto as pessoas dessa faixa etária precisam apresentar a carteirinha onde está registrada a aplicação da primeira dose. “Não deixem de tomar a segunda dose para garantir a eficácia da vacina contra a Covid-19”, conclama o prefeito Junior da Femac. De acordo com os especialistas, tomar a segunda aumenta não só a proteção individual contra o coronavírus. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas, maior é a barreira criada na comunidade inteira, diminuindo as possibilidades de alguém se infectar.

Junior da Femac agradece a adesão da população à Campanha Vacina Solidária. “A campanha começou há 4 dias e já arrecadamos 2,5 mil quilos de alimentos não perecíveis. A doação é feita de forma espontânea, sem obrigatoriedade, no momento em que a pessoa vai vacinar. Participe se puder”, afirma o prefeito.