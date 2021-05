Idoso vai ao médico e tem o carro furtado na área central

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta segunda-feira (3), o idoso João Apolinário foi ao médico e deixou o carro estacionado em uma vaga próximo à clínica. Segundo ele, ao sair do consultório localizado na Rua Clotário Portugal, na área central de Apucarana, havia outro carro parado no lugar do seu.

O homem ligou para a PM, mas antes de chegarem, um filho dele o levou até a delegacia da polícia civil para fazer o boletim do furto. O veículo VW/Fox cor prata, com placas APY-3506, não tem seguro e é utilizado para o trabalho do proprietário.

Com o boletim realizado na polícia, o veículo está bloqueado no sistema com a informação de furtado.

Assista ao vídeo da vítima:

tnonline