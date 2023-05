Idoso tem dinheiro roubado na frente da própria casa, em Apucarana

Da Redação

PM foi chamada no começo da madrugada

Um homem, de 77 anos, morador de Apucarana, no norte do Paraná, foi roubado em frente da própria casa, na Rua Demétrio Santos Moreira, no centro da cidade. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada desta quinta-feira (18).

O idoso contou que um casal de andarilhos se aproximou, então foi ameaçado e teve o dinheiro roubado, aproximadamente R$700. Após o crime, a dupla seguiu sentido a rodoviária.

A PM realizou patrulhamento, porém, os suspeitos não foram encontrados. A vítima foi orientada.

