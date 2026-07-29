Idoso sofre mal súbito ao volante, atinge veículo estacionado e carro vai parar em portão de casa
Colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (29) na Rua Munhoz da Rocha
Um idoso de 69 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (29), na Rua Munhoz da Rocha, em Apucarana. O veículo que ele conduzia, um modelo Volkswagen Gol, atingiu um Chevrolet Corsa que estava estacionado na via. Com a força do impacto, o Corsa foi empurrado e acabou colidindo contra o portão de uma residência localizada no final da rua.
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Apesar do susto e dos danos materiais nos dois automóveis e na estrutura do imóvel, não houve feridos em decorrência da batida. O motorista do Gol foi prontamente socorrido por uma equipe do Siate, pertencente ao Corpo de Bombeiros, devido ao problema de saúde que ocasionou a perda de controle da direção.
Após os primeiros atendimentos no local, o idoso foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica. A Polícia Militar (PM) também compareceu ao endereço para registrar o boletim de ocorrência e realizar a sinalização do trecho.