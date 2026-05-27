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Idoso sofre fratura exposta em acidente próximo a radar na Avenida Minas Gerais

Colisão envolveu moto e Kombi na tarde desta quarta-feira (27) em Apucarana; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 16:23:55 Editado em 27.05.2026, 16:48:14
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Idoso sofre fratura exposta em acidente próximo a radar na Avenida Minas Gerais
Autor Foto: tnonline

Um motociclista de 79 anos sofreu uma fratura exposta na perna direita na tarde desta quarta-feira (27) após ser atingido por uma Kombi na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. A vítima seguia de moto no sentido de Califórnia e foi arremessada na pista.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra acidente com dois óbitos em Jandaia do Sul; veja

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A colisão aconteceu no trecho um pouco antes de um radar de fiscalização de velocidade no exato momento em que o utilitário saía de uma oficina mecânica localizada nas proximidades de um semáforo.

Com a força do impacto, o idoso, que pilotava uma Honda CG 160 Titan, foi arremessado para o lado oposto da via, onde ficaram as marcas do acidente. O socorro foi prestado por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, que estabilizou a vítima no local e a encaminhou para atendimento médico no Hospital da Providência.


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    Foto: Autor: Cindy Santos
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