Idoso perde dedo polegar ao mexer com serra circular em Apucarana

Um idoso de 64 anos perdeu um dedo polegar em uma serra circular na tarde desta quarta-feira (11) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Maria Benedita dos Passos Rosa, no Residencial Sumatra.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, se deslocou ao local e atendeu a vítima. De acordo com os socorristas, o homem amputou o dedo.

A equipe de socorristas realizou um curativo no idoso, que foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Na terça-feira (10), um motociclista perdeu uma parte do pé ao se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus do transporte coletivo em Apucarana. Com ferimento considerado grave, ele também foi levado ao hospital.

