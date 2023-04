Idoso morto após acidente com trator é identificado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vítima foi encontrada por familiares que chamaram socorro

Foi identificado o homem que morreu após sofrer um acidente na noite de sábado (29), na zona rural de Apucarana, no norte do Paraná. Trata-se de João Hortêncio Scapin, de 70 anos, encontrado morto após um trator tombar sobre ele.

continua após publicidade .

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline junto ao Corpo de Bombeiros, o veículo tombou sobre a vítima, em um sítio localizado na região da PR-444. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou a ser acionada, no entanto, a vítima não resistiu e faleceu no local.

- LEIA MAIS: Homem encontrado morto na região do Schmidt foi executado, diz PM

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) esteve no local e conversou com o genro da vítima. Ele relatou que o sogro saiu com o trator por volta das 15 horas e como demorou para retornar para casa, familiares saíram a sua procura. O idoso foi encontrado no início da noite em uma área de mata, com o corpo preso embaixo do trator. Familiares acionaram socorro.

Uma viatura dos bombeiros de Mandaguari foi deslocada, por ser mais próximo do local do acidente e uma ambulância do Samu de Arapongas também foi ao local dar apoio à ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que recebeu o chamado para recolher o corpo da vítima por volta das 22 horas. O corpo foi identificado na manhã deste domingo, entretanto, até a atualização desta reportagem, não havia sido liberado para sepultamento.

Siga o TNOnline no Google News