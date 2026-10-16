Idoso morre após bater veículo contra muro e árvore em Apucarana

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Suspeita é que o motorista tenha sofrido um mal súbito na região do Jardim São Pedro

Um idoso de 69 anos morreu após o Hyundai ix35 que dirigia atingir um muro e uma árvore em Apucarana, na tarde desta sexta-feira (16). A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um mal súbito antes da colisão.

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O acidente ocorreu na Rua Clóvis da Fonseca, na região do Jardim São Pedro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e realizou manobras de reanimação por cerca de 40 minutos. Apesar das tentativas, o óbito foi constatado no local.

O corpo foi recolhido pela Polícia Científica. A identidade do motorista ainda não foi divulgada.