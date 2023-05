Idoso fratura a perna após acidente em Apucarana; motorista é preso

Da Redação

Um idoso, de 78 anos, que conduzia uma moto, se envolveu em uma batida contra um carro, na tarde desta terça-feira (9). O acidente aconteceu no Jardim Ponta Grossa e o motorista do Gol foi preso por embriaguez ao volante, informou a Polícia Militar (PM).

Os envolvidos contaram à polícia que o Gol trafegava pela Rua Castro Alves e o motociclista estava na Rua Dom Pedro II. A princípio, o idoso teria cruzado a via preferencial e aconteceu a batida.

O motociclista foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Providência com suspeita de fratura fechada na perna, na região da tíbia. O condutor do Gol não se machucou, porém, foi realizado o teste do bafômetro e ele foi detido.

O motorista do carro, de 28 anos, disse para a PM que havia ingerido duas latas de cerveja, o resultado do teste apontou 0,47 mg/l de álcool no sangue, configurando crime de trânsito. Ele foi preso por embriaguez ao volante e levado para a delegacia.

O Gol estava com pendências e foi apreendido.

