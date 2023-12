Idoso fica ferido ao colidir moto contra carro em Apucarana

Um homem de 70 anos ficou ferido após a motocicleta Sundown Future que ele pilotava colidir com um carro Fiat Uno, com placas da Califórnia. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (27) na Avenida Minas Gerais, no perímetro urbano da BR-369, em Apucarana.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamado para atender a vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Providência com suspeita de fratura no fêmur esquerdo.

Conforme o subtenente Leal do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando o motociclista tentava atravessar a via para acessar o Bairro Recanto do Lago. A motocicleta ficou destruída. A condutora do veículo não sofreu ferimentos. A mulher prestou socorro à vítima.

O trânsito na região segue lento e requer atenção dos motoristas que precisam passar pelo local.

Foto por Divulgação Bombeiros

