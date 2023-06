Idoso fica em estado grave após ser atropelado por trem em Apucarana

Bombeiros retiraram idoso debaixo do trem

Um idoso de 85 anos foi atropelado por um trem na noite desta quinta-feira (22), em Apucarana, norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Suzana Pachêco, na Vila Social, na região do bairro 28.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e retiraram o idoso debaixo da locomotiva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima, que estava consciente durante o resgate, mas ficou inconsciente dentro da ambulância e sofreu três paradas cardíacas, segundo os socorristas.

O homem, com ferimento na região pélvica, foi levado entubado para o Hospital da Providência em estado gravíssimo. As causas do atropelamento estão sendo apuradas.

O idoso é morador do bairro onde ocorreu o atropelamento.

