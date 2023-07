Idoso em surto deixa gás aberto e ameaça explodir residência

Um idoso de 72 anos foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nesta sexta-feira (21), em Apucarana, norte do Paraná, após entrar em surto psicótico e deixar o gás da cozinha da sua casa aberto, ameaçando explodir a própria residência.

Por conta do ocorrido, a equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até a residência do idoso, que fica localizada na Rua Hermes da Fonseca, no Bairro Jardim Trabalhista, e encontraram homem em surto, com o psicológico abalado.

Após chegar na casa e desligar o gás, acabando com o risco de explosão, os agentes do Corpo de Bombeiros e do Samu conversaram com o idoso na tentativa de fazer com que ele se acalmasse. Após as conversas, e já com a situação controlada, o idoso foi encaminhado para a UPA para receber atendimento.

