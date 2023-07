Idoso é vítima de furto em circular de Apucarana; ele 'perdeu' R$ 550

Um idoso foi vítima de furto dentro de um ônibus do transporte coletivo na manhã desta terça-feira (4), em Apucarana, no Norte do Paraná. Vindo do Núcleo Habitacional João Paulo para o centro da cidade com a intenção de comprar medicamentos, ele "perdeu" R$ 550.

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Polícia Militar (PM) faziam um patrulhamento no terminal urbano por volta das 10h54, quando foram abordados pelo idoso. Ele relatou que foi furtado dentro da circular. O dinheiro estava dentro de um bolso da calça, em notas diversas.

Ainda segundo relato, a vítima percebeu que o dinheiro havia sido furtado quando desembarcou do ônibus. O idoso não soube informar características de algum suspeito.

A PM entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte coletivo de Apucarana que afirmou que o veículo possui monitoramento por câmeras. O responsável, no entanto, só poderia verificar as filmagens na tarde desta terça (4).

Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência e a vítima foi orientada. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

