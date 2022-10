Idoso é socorrido após ser mordido no rosto por cachorro em Apucarana

Da Redação

A raça do animal não foi informada pelos bombeiros

Um idoso de 75 anos foi mordido na região do rosto após ser atacado por um cachorro durante a tarde desta segunda-feira (17). O caso foi registrado na Rua Bandeirantes, localizada na área central de Apucarana.

Conforme informações repassadas pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, que foi acionada e esteve no local, o homem sofreu ferimentos na face e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana. A gravidade das lesões não foram informadas pela equipe.

A raça do animal que mordeu o idoso também não foi informada pelos bombeiros, assim como se o idoso é tutor do cachorro. A matéria está em atualização. A equipe continuava atendendo até a atualização desta reportagem.

