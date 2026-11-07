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Idoso é resgatado após quatro dias sem comer em Apucarana; filho impedia cuidados

Vítima era mantida isolada pelo próprio filho, que sofre de esquizofrenia; caso mobilizou PM, Bombeiros e Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso é resgatado após quatro dias sem comer em Apucarana; filho impedia cuidados
Autor O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado - Foto: TNOnline

Um idoso que estava há quatro dias sem se alimentar e vivendo em situação de abandono foi resgatado na manhã desta sexta-feira (6), no Núcleo Habitacional Afonso Souza Camargo, em Apucarana (PR). A vítima era mantida isolada pelo próprio filho, que sofre de esquizofrenia, tem episódios de violência e impedia a entrada de outros parentes na casa para prestar cuidados.

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O resgate mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A denúncia partiu da bisneta da vítima, que procurou as autoridades alertando sobre o risco que o bisavô corria devido aos surtos do homem que morava com ele.

Ao conseguirem entrar no imóvel, os policiais e bombeiros constataram que o idoso usava fraldas geriátricas sujas e a residência apresentava um forte odor de urina. Durante a ação, a mulher designada como responsável legal pelo idoso chegou ao endereço e confirmou que o filho impedia qualquer tipo de assistência à vítima.

Devido à falta de alimentação prolongada e à fragilidade da saúde do idoso, socorristas do Samu o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde passou por avaliação médica. Profissionais de um posto de saúde do bairro também auxiliaram no atendimento.

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Após o resgate, a polícia orientou a família a retirar o idoso definitivamente da residência, garantindo que ele não volte a conviver no mesmo ambiente vulnerável e de risco. O caso foi registrado e deverá ser acompanhado pelos órgãos de proteção.

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ABANDONO esquizofrenia IDOSO PROTEÇÃO resgate SAÚDE
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