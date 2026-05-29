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Idoso é rendido com faca e assaltado dentro de casa em Apucarana

Criminosos aproveitaram que a porta do imóvel estava destrancada e fugiram levando pertences da vítima durante a madrugada desta sexta-feira (29)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 07:46:12 Editado em 29.05.2026, 07:46:09
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Idoso é rendido com faca e assaltado dentro de casa em Apucarana
Autor Casa de idoso foi invadida por bandidos em Apucarana - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Dois assaltantes invadiram uma residência na Avenida Curitiba, na região central de Apucarana, na madrugada desta sexta-feira (29), e roubaram os pertences de um morador de 75 anos. A vítima chegou a ser ameaçada com uma faca de cozinha antes da fuga dos suspeitos.

-LEIA MAIS: Mulher é agredida com cano e roubada ao sair de academia em Apucarana

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O crime aconteceu por volta da 1h30. De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, o morador estava dormindo quando a dupla entrou no imóvel. Os criminosos conseguiram acesso fácil ao interior da casa porque tanto o portão quanto a porta principal estavam apenas encostados.

Ao acordar e perceber que a casa estava sendo revirada, o idoso levantou e tentou confrontar os invasores. Nesse momento, para intimidar o morador, os assaltantes pegaram uma faca pequena que estava na residência.

Eles fugiram rapidamente do local levando o aparelho celular da vítima e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões. A PM foi chamada logo após a fuga, registrou o caso e repassou as orientações necessárias ao morador sobre como proceder após o assalto.

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Apucarana ASSALTO crimes IDOSO segurança violência
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